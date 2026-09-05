Айфон сбросили с высоты 30 километров и посмотрели, что с ним будет

Британская аэрокосмическая команда Sent Into Space провела один из самых жестких тестов на прочность в истории электроники.
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