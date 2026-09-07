«Малые Корелы» с 7 сентября переходят на зимний режим работы

С сегодняшнего дня архитектурно-ландшафтная экспозиция будет открыта до 18:00, а кассы — до 17:00.С сегодняшнего дня архитектурно-ландшафтная экспозиция будет открыта до 18:00, а кассы — до 17:00.
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