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В Астрахани после капремонта открылась детская школа искусств

В Астрахани после капремонта открылась детская школа искусств

Работы велись в рамках нацпроекта «Культура». В Детской школе искусств имени М. Максаковой проведен капитальный ремонт: обновлен фасад здания, обустроена входная зона, полностью отремонтировали внутренние помещения и большой концертный зал.

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