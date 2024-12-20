В Астрахани после капремонта открылась детская школа искусств

Работы велись в рамках нацпроекта «Культура». В Детской школе искусств имени М. Максаковой проведен капитальный ремонт: обновлен фасад здания, обустроена входная зона, полностью отремонтировали внутренние помещения и большой концертный зал.
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