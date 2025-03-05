Анатолий Шарий: Трамп и его сторонники разгромили Зеленского за 4 дня

Зеленскому нужна власть так сильно, что он готов на все? Какие изменения в позиции и риторике произошли у Зеленского за 4 дня? Какие последствия могут быть для Зеленского и его окружения после этого скандала? Зеленского больше нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии