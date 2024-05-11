12 мая день медсестры отмечают не только в России, красивые СМС поздравления Анна ФедороваКаждый год 12 мая мир отмечает Международный день медицинских сестер, известный также как International Nurses Day.
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