Зеленский посетит ЮАР для переговоров с Рамапосой 10 апреля 2025 года

Государственный визит Владимира Зеленского в ЮАР состоится 10 апреля 2025 года. Винсент Магвенья сообщил, что приезд инициирован президентом Сирилом Рамапосой в рамках усилий ЮАР по посредничеству между Россией и Украиной.