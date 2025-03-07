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Зеленский посетит ЮАР для переговоров с Рамапосой 10 апреля 2025 года

Зеленский посетит ЮАР для переговоров с Рамапосой 10 апреля 2025 года

Государственный визит Владимира Зеленского в ЮАР состоится 10 апреля 2025 года. Винсент Магвенья сообщил, что приезд инициирован президентом Сирилом Рамапосой в рамках усилий ЮАР по посредничеству между Россией и Украиной.

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