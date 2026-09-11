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Дрейк Мэй о поражении от «Сиэтла»: «Мои решения стоили нам победы»

Квотербек «Нью-Ингленд Пэтриотс» Дрейк Мэй взял на себя ответственность за поражение от «Сиэтл Сихокс» (10:13) в первом туре.

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