Российские добровольцы дают вторую жизнь эвакуированной технике ВСУ

Российские бойцы из казачьего ремонтно-восстановительного отряда «Оскол» добровольческого корпуса дают вторую жизнь технике ВСУ, в том числе иностранной, которая была эвакуирована на часовяровском и артемовском направлениях СВО.
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