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Мировое обозрение

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Приднестровье как главный нерешённый вопрос европейского курса Молдовы

Приднестровье как главный нерешённый вопрос европейского курса Молдовы

Реинтеграция Приднестровья перестала быть темой кабинетных переговоров между Кишинёвом и Тирасполем.

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