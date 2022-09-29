В бюджете Ирландии на 2023 год проигнорировали мясо-молочное животноводство

В бюджете Ирландии на 2023 год проигнорированы фермеры, выращивающие молочных и мясных животных, заявил председатель национального животноводства Ирландской ассоциации фермеров (IFA) Брендан Голден, 28 сентября сообщает сетевое издание Agriland.