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В бюджете Ирландии на 2023 год проигнорировали мясо-молочное животноводство

В бюджете Ирландии на 2023 год проигнорировали мясо-молочное животноводство

В бюджете Ирландии на 2023 год проигнорированы фермеры, выращивающие молочных и мясных животных, заявил председатель национального животноводства Ирландской ассоциации фермеров (IFA) Брендан Голден, 28 сентября сообщает сетевое издание Agriland.

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