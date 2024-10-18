Владелец выброшенного на свалку HDD с 8000 биткоинов подал в суд на мэрию

Никогда не знаешь, где можно найти и потерять. Гражданин Британии Джеймс Хоуэллс, проживающий в городке Ньюпорт, лишился по милости своей девушки жесткого диска, где содержались ключи от 8000 биткоинов, что в пересчете в более привычные доллары составляет около 647 миллионов.
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