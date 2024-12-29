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Вучич пошел на сближение с Украиной

Вучич пошел на сближение с Украиной

Политнавигатор Президент Сербии Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский пообщались по телефону.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Пусть договаривается с кем хочет, но став на сторону врага он становится врагом. Никакого газа и никаких поблажек от России  предателям быть не должно.
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12 час.
Silver Kont
ВКС России добавьте тоже..
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11 час.
Silver Kont
Да, оказался вдруг .... пидарас-хуесос, одним словом...
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11 час.

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