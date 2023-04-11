Открыт прием заявок на композиторский конкурс имени Андрея Петрова

Объявлен прием заявок на Конкурс композиторов имени Андрея Петрова. В этом году Конкурс пройдет в 17-й раз и будет открыт для всех желающих, независимо от возраста, места проживания, социального положения, передает пресс-служба Минкультуры России.
Объявлен прием заявок на Конкурс композиторов имени Андрея Петрова. В этом году Конкурс пройдет в 17-й раз и будет открыт для всех желающих, независимо от возраста, места проживания, социального положения, передает пресс-служба Минкультуры России.
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