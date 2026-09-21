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ИА Регнум

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«Смесь скорби и высокомерия». Мерц признал свой провал, но уходить не хочет

«Смесь скорби и высокомерия». Мерц признал свой провал, но уходить не хочет

В вечер выборов в ландтаг германской земли Мекленбурга — Передней Померании и в Палату представителей Берлина федеральный канцлер Германии и председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц неожиданно заявил о намерении выступить перед прессой и объявить о чем-то важном.

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