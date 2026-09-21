В вечер выборов в ландтаг германской земли Мекленбурга — Передней Померании и в Палату представителей Берлина федеральный канцлер Германии и председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц неожиданно заявил о намерении выступить перед прессой и объявить о чем-то важном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Путин: Россия стр...
- «Новое пробуждени...
- Астролог Тамара Г...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым