16 историй о взаимоотношениях невестки и свекрови

Общение со свекровью — особый вид искусства, который иногда напоминает экстремальный спорт. Казалось бы, что может быть сложного в построении отношений с мамой любимого человека? Однако на практике эти контакты нередко превращаются в настоящий источник стресса или курьезных ситуаций.
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