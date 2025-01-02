16 историй о взаимоотношениях невестки и свекрови

Общение со свекровью — особый вид искусства, который иногда напоминает экстремальный спорт. Казалось бы, что может быть сложного в построении отношений с мамой любимого человека? Однако на практике эти контакты нередко превращаются в настоящий источник стресса или курьезных ситуаций.