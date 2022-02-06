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Эксперт посоветовал что сделать если «незамерзайка» все же замерзла

Эксперт посоветовал что сделать если «незамерзайка» все же замерзла

Несколько способов предупредить или устранить замерзание «незамерзайки» — стеклоомывающей жидкости лобового стекла автомобиля — описал директор подразделения автосервиса группы «Авилон» Павел Сидоров 6 февраля в комментарии сетевому изданию «Прайм».

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