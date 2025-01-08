НАТО распределит ответственность между странами для военной помощи Украине

Каждая из восьми коалиций будет отвечать за свой тип поставляемых вооружений.НАТО распределит ответственность для оказания военной помощи Украине между восемью коалициями из своих стран, каждая из которых будет отвечать за свой тип поставляемых вооружений.
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