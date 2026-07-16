Бахрейн: Должностные лица Министерства внутренних дел Бахрейна объявили, что общенациональный комендантский час для морских путешествий был изменен и теперь будет действовать с 18:30 до 04:00 по местному времени (15:30-01:00 по Гринвичу) каждую ночь с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления из-за рисков, связанных с иранскими ракетами и атаками беспилотников.