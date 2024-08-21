Разбавлен спиртом: почти в 90% армянских коньяков выявили нарушения

Армянский коньяк может исчезнуть с российского рынка. По крайней мере, для этого появились все предпосылки после того, как в разных магазинах и торговых сетях были закуплены в общей сложности 200 образцов коньяка и отправлены на экспертизу.
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