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Первая декада декабря в Петербурге вошла в десятку самых холодных в истории

В этом веке холоднее было лишь однажды. Средняя температура воздуха первой декады декабря в Петербурге составила -9 градусов и вместе с аналогичным периодом 1959 года поделила 10 место среди самых холодных за весь ряд инструментальных наблюдений с 1881 года.

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