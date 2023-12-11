Первая декада декабря в Петербурге вошла в десятку самых холодных в истории

В этом веке холоднее было лишь однажды. Средняя температура воздуха первой декады декабря в Петербурге составила -9 градусов и вместе с аналогичным периодом 1959 года поделила 10 место среди самых холодных за весь ряд инструментальных наблюдений с 1881 года.