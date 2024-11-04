Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Священник ЦВО навестил участников СВО накануне Дня народного единства

Священник ЦВО навестил участников СВО накануне Дня народного единства

На Красноармейском направлении зоны специальной операции военные священники Центрального военного округа поздравили бойцов группировки войск «Центр» с Днем народного единства и Казанской иконы Божией Матери.

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