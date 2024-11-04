Священник ЦВО навестил участников СВО накануне Дня народного единства

На Красноармейском направлении зоны специальной операции военные священники Центрального военного округа поздравили бойцов группировки войск «Центр» с Днем народного единства и Казанской иконы Божией Матери.
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