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Силуанов назвал финансовый план России «бюджетом победы»

Основная задача в нынешних условиях – обеспечение целей СВО, отметил министр. Основная задача в нынешних условиях — финансово обеспечить цели специальной военной операции, заявил в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов.

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