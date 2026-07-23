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Царьград

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Немецкое оборонное предприятие Rheinmetall обязали выплатить России €47,2 млн за срыв контракта

Немецкое оборонное предприятие Rheinmetall обязали выплатить России €47,2 млн за срыв контракта

Суд расторг контракт Минобороны РФ с немецкой Rheinmetall и взыскал €47,2 млн.Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск военной прокуратуры к немецкой компании Rheinmetall и её структурам, взыскав более €47,2 млн.

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