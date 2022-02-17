«Тщетная предосторожность»: оправдала ли ожидания нашумевшая премьера НОВАТа?

Премьера балета «Тщетная предосторожность» с участием Николая Цискаридзе в Новосибирском театре оперы и балета 11 и 12 февраля взяла лавры пока что самого ожидавшегося театрального события в регионе 2022 года (по состоянию на текущий момент).