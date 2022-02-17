Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    очередной инфоцыганНовосибирские биз...
  • Андрей Валеев
    просто здесь гуляет обширно антиваксерная психопридуропатия.вот и смертей много.Сибиряки продолжа...
  • Иван Щукин
    Как всегда сапожник без сапог! Вон Европу всю газом завалили что даже отказывается от российского газа, а у самих пол...Из-за нехватки уг...

«Тщетная предосторожность»: оправдала ли ожидания нашумевшая премьера НОВАТа?

«Тщетная предосторожность»: оправдала ли ожидания нашумевшая премьера НОВАТа?

Премьера балета «Тщетная предосторожность» с участием Николая Цискаридзе в Новосибирском театре оперы и балета 11 и 12 февраля взяла лавры пока что самого ожидавшегося театрального события в регионе 2022 года (по состоянию на текущий момент).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх