Саудовская Аравия: трое граждан Саудовской Аравии были убиты и несколько человек получили ранения во время двух отдельных нападений хуситов на объекты аэропорта и самолет авиакомпании Saudia Airlines в международном аэропорту имени короля Халида (RUH/OERK) в Эр-Рияде 8 октября.