Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Walery
    Не знаю, не знаю как и что с этими мигрантами...  Например этническому русскому вернуться из Казахстана на историческ...МВД назвало число...
  • Федор Родников
    А чего,а давайте поставим им эти средства и они их потом будут использовать против нас,ведь поставил Шойгу в 2017г 30...Талибан нуждается...
  • лина любимцева
    Я не верю, что генерал Иван Попов виновен...Всё в чём обвинял...

Путин во время визита на малую родину Лукашенко ездил на «козле»

Путин во время визита на малую родину Лукашенко ездил на «козле»

Сосед президента Белоруссии Александра Лукашенко поделился подробностями о приезде главы России Владимира Путина к нему на малую родину.

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