Кому в Казахстане могут списать долги по кредитам

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов в кулуарах Казахстанско-корейского форума 12 июня 2024 года рассказал, в каком случае некоторым казахстанцам могут списать долги по кредитам, сообщает Zakon.