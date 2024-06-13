Кому в Казахстане могут списать долги по кредитам

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов в кулуарах Казахстанско-корейского форума 12 июня 2024 года рассказал, в каком случае некоторым казахстанцам могут списать долги по кредитам, сообщает Zakon.
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