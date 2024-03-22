Молдова вновь присоединится к всемирному движению "День добрых дел"

14 апреля Молдова в девятый раз подряд присоединится к всемирному движению «День добрых дел», которое объединяет людей из более чем 110 стран мира в общих усилиях по созданию позитивных изменений в обществе, отмечает Noi.
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