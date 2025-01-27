Стало известно о колебаниях Трампа по «подходу» к Путину

Президент США Дональд Трамп колеблется в своем подходе по взаимодействию с Россией и президентом Владимиром Путиным, а его риторика уже подрывает доверие Москвы «из-за первых признаков того, что он следует сценарию» Джо Байдена.
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