Яна Чурикова влезла в скандал с Николаем Басковым

Певец Николай Басков позволил себе неуместные шутки, по мнению Яны Чуриковой. На премии МУЗ-ТВ произошел скандал, когда Николай Басков пошутил над внешностью Ольги Бузовой, а она в ответ назвала его плохим ведущим.