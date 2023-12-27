СЕО Qredo отстранен от должности в результате реформы управления

Инициированная ключевым инвестором реформа управления привела к существенным изменениям в структуре руководства Qredo (QRDO), где соучредителя и генерального директора в лице Энтони Фоя отстранили от должности.
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