Сразу два пожара произошло в Алматы минувшим вечером

Огнеборцы Ауэзовского и Алмалинского районов ликвидировали сразу два возгорания вечером 16 ноября. Как сообщили в ДЧС Алматы, в 19:55 часов силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу по улице Сулейменова, 49.