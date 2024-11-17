Сразу два пожара произошло в Алматы минувшим вечером

Огнеборцы Ауэзовского и Алмалинского районов ликвидировали сразу два возгорания вечером 16 ноября. Как сообщили в ДЧС Алматы, в 19:55 часов силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу по улице Сулейменова, 49.
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