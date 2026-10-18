В уголовном розыске старые оперативники любят повторять одну простую истину: преступник прокалывается не там, где он чего-то не додумал, а там, где он подумал слишком хорошо.
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