БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЮЖНЫЙ ФРОНТ: ПОДГОТОВКА ВСУ К АТАКЕ НА ХЕРСОНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ﻿

ЮЖНЫЙ ФРОНТ: ПОДГОТОВКА ВСУ К АТАКЕ НА ХЕРСОНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ﻿

Юлия КОВАЛЕНКО Южный фронт Новости СВО 6 октября около 10.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажного катера по объектам на территории Российской Федерации.

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