Представлен первый в мире интерактивный голографический дисплей

Испанская команда под руководством Элоди Бузбиб из университета Наварры разработала FlexiVol — инновационный дисплей, который позволяет взаимодействовать с трёхмерными голограммами без использования очков или перчаток.
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