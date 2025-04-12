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Представлен первый в мире интерактивный голографический дисплей

Испанская команда под руководством Элоди Бузбиб из университета Наварры разработала FlexiVol — инновационный дисплей, который позволяет взаимодействовать с трёхмерными голограммами без использования очков или перчаток.

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