О деятельных приоритетах "православного" сознания белогвардейцев

Защитники "веры, царя и Отечества", как ошибочно предполагают о белодельцах многие современные деятели истории и культуры, на деле были готовы пойти, как говаривал Врангель, на союз хоть с чёртом, только бы против большевиков.
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