СВО. Победителей не будет?

Ну что, ощущение близкого конца, похоже, овладевает массами чиновников на улице Банковой. Как пишут украинские источники, в кулуарах Офиса Президента усиленно курсируют слухи о том, что на недавней ставке у Зеленского обсуждали вопрос о свёртывании наступления и переходе к активной обороне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии