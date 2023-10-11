СВО. Победителей не будет?

Ну что, ощущение близкого конца, похоже, овладевает массами чиновников на улице Банковой. Как пишут украинские источники, в кулуарах Офиса Президента усиленно курсируют слухи о том, что на недавней ставке у Зеленского обсуждали вопрос о свёртывании наступления и переходе к активной обороне.