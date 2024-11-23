Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 428 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Boyko
    Нужен СМЕРШК предупреждавшем...
  • чвсатпкьл
    Что  там вякает эта старая грымза никому не интересно.🤣😂Меркель выразила ...
  • Алекс Сэм
    Ага сама, директор просто с места своего вылететь не хочет, вот и клепает отмазки.Директор гимназии...

Песков рассказал о количестве подписывающих контракты с Минобороны

Песков рассказал о количестве подписывающих контракты с Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сотни россиян каждый день подписывают контракт с Министерством обороны, проходя в дальнейшем обучение и отправляясь в зону проведения специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх