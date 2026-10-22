Некоторое время назад в интернете появилось объявление, которое трудно было не заметить. В одном из подмосковных домов культуры собирались отметить День учителя, а главной приглашенной звездой должна была стать народная артистка РФ Лариса Долина.
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Она пожаловалась, что ее «сглазили».
Может быть...
Но вернее другое:
Никто ее не «глазил». Просто их нее вылезло все самое отвратительное, что только люди стараются спрятать в себе. Это ведь она перевалила свою глупость и жадность на совершенно добросовестную покупательницу ее квартиры. Это она попыталась отнять у человека свою квартиру- и при этом оставить себе деньги покупательницы.
Не надо думать, что люди забыли эту гнуснейшую историю. Люди помнят. И за ее подлость отвечают ей своим презрением.