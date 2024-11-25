Рябков прокомментировал обращение Путина в связи с атаками ВСУ вглубь РФ

Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что украинский конфликт приобрел элементы глобального характера, а применение новейшей ракетной системы «Орешник» стало ответом на агрессивные действия стран НАТО.
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