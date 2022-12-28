Ответ на угрозы ВСУ: Россия начинает строительство дороги из Крыма в Ростов через новые территории

Россия начинает строительство дороги из Крыма в Ростов через новые территории. Это можно считать ответом на угрозы Киева захватить сухопутный коридор на полуостров в ближайшее время, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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