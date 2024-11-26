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  • АЛЕКСАНДР Крымский
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В Казахстане снова отключат телевидение и радио

В Казахстане снова отключат телевидение и радио

АО «Казтелерадио» для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передает inAktau.

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