Рыночный цикл BTC и ETH приближается к своему завершению

Недавние выводы эксперта по криптовалютам Джейсона Пиццино говорят о том, что текущий рыночный цикл приближается к своему завершению, указывая на то, что биткоин и Ethereum могут испытывать трудности в достижении дальнейших значительных успехов.
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