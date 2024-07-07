Полвека БАМа. Байкало-Амурская магистраль, которую строила вся страна, отмечает день рождения

Россия отмечает полувековой юбилей легендарной Байкало-Амурской магистрали. Совершенно беспримерного не только в русской, но и в мировой истории проекта, и самого грандиозного инфраструктурного свершения последних десятилетий существования советского государства.
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