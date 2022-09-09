В UFC отменили пресс-конференцию Чимаева и Диаса из-за драки бойцов

Решение было вызвано дракой бойцов и членов их команд. Это первый такой случай в истории лиги. По данным MMA Weekly, конфликт произошел в подтрибунном помещении и начался с конфликта между Чимаевым и американским спортсменом Кевином Холландом.
Решение было вызвано дракой бойцов и членов их команд. Это первый такой случай в истории лиги. По данным MMA Weekly, конфликт произошел в подтрибунном помещении и начался с конфликта между Чимаевым и американским спортсменом Кевином Холландом.
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