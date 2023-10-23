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В Киеве началась насильственная постановка женщин на воинский учёт

В Киеве началась насильственная постановка женщин на воинский учёт

Медсёстры и врачи массово увольняются из местных медучреждений.Жители Киева сообщают, что украинские военкомы начали проверять базы данных и ставить на воинский учёт женщин, имеющих медицинское образование.

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