В Киеве началась насильственная постановка женщин на воинский учёт

Медсёстры и врачи массово увольняются из местных медучреждений.Жители Киева сообщают, что украинские военкомы начали проверять базы данных и ставить на воинский учёт женщин, имеющих медицинское образование.
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