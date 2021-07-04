Моя искренняя благодарность актёру Пашинину за предательство России

СССР-РоссияПолитикаМоя искренняя благодарность актёру Пашинину за предательство РоссииХочу выразить благодарность Пашинину и ещё одному персонажу Горбунову. Почему я хочу их поблагодарить? Есть за что.Вернуться к статье1410НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕЕкатеринаУмер, так умер!Jolieиудушки....Россия как была ВЕЛИКОЙ так и будет и никогда никакая шваль не запачкает мою Родину, а эти....да кому они интересны?карюкалов вячеславНу так...Владимир Штейнбергговнюк и подонок!!! пусть и дальше гниет-никому он не нужен!!!VИVarshavskiy ИващенкоВопрос не так прос(или вопрост не так прост).Господь прощает человеку его грехи только при условии искреннего раскаяния и покаяния.А если мы не будет прощать людям их грехи,то и Господь не простит нам наши.Вывод-надо простить.Честным трудом пусть искупляет.абрам вербинбыдло должно быть в привычной среде. Этим уродам место только в окраине.Дмитрий Марченкоэта (и другая) падаль уже ахтером никогда не будет ... а работать в России может каждый - работать не запрещено, физической работы всем хватит, только не нужно в сети делать из подонков лидеров общественного мненияМихаил АфонинмерзостьМихаил Афонинурод реально убивалАлександр В СкориковКакое нам до них дело? Если они не совершили преступлений против России - пусть возвращаются, но строить из них одумавшихся героев не надо - пусть метут улицы в Туле.ММарленУ нас есть и другой пример Серебряков, Родину предал обгадил но приехал и мы его приняли, теперь ещё и Хаматова да их целая плеяда,а Пашин н покаММарлен(Не ту кнопку нажал), а Пашинин, к несчастью, не одинок.СТСветлана ТатаринцеваЧисто по человечески нищего и бездомного человека искренне жаль. Удивляет одно, как он, сыгравший главную роль в "Грозовых воротах", смог стать предателем? И даже убийцей? Но вера предписывает милосердие даже к предателям и убийцам, если они искренне раскаялись. Его пример, как сказал классик, другим наука, особенно творческим особам.Андрей ВикторовКомментировать
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