СССР-Россия

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Моя искренняя благодарность актёру Пашинину за предательство России

Моя искренняя благодарность актёру Пашинину за предательство России

Хочу выразить благодарность Пашинину и ещё одному персонажу Горбунову. Почему я хочу их поблагодарить? Есть за что.

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Екатерина
Умер, так умер!
Jolie
иудушки....Россия как была ВЕЛИКОЙ так и будет и никогда никакая шваль не запачкает мою Родину, а эти....да кому они интересны?
карюкалов вячеслав
Ну так...
Владимир Штейнберг
говнюк и подонок!!! пусть и дальше гниет-никому он не нужен!!!
Varshavskiy Иващенко
Вопрос не так прос(или вопрост не так прост).Господь прощает человеку его грехи только при условии искреннего раскаяния и покаяния.А если мы не будет прощать людям их грехи,то и Господь не простит нам наши.Вывод-надо простить.Честным трудом пусть искупляет.
абрам вербин
быдло должно быть в привычной среде. Этим уродам место только в окраине.
Дмитрий Марченко
эта (и другая) падаль уже ахтером никогда не будет ... а работать в России может каждый - работать не запрещено, физической работы всем хватит, только не нужно в сети делать из подонков лидеров общественного мнения
Михаил Афонин
мерзость
Михаил Афонин
урод реально убивал
Александр В Скориков
Какое нам до них дело? Если они не совершили преступлений против России - пусть возвращаются, но строить из них одумавшихся героев не надо - пусть метут улицы в Туле.
Марлен
У нас есть и другой пример Серебряков, Родину предал обгадил но приехал и мы его приняли, теперь ещё и Хаматова да их целая плеяда,а Пашин н пока
Марлен
(Не ту кнопку нажал), а Пашинин, к несчастью, не одинок.
Светлана Татаринцева
Чисто по человечески нищего и бездомного человека искренне жаль. Удивляет одно, как он, сыгравший главную роль в "Грозовых воротах", смог стать предателем? И даже убийцей? Но вера предписывает милосердие даже к предателям и убийцам, если они искренне раскаялись. Его пример, как сказал классик, другим наука, особенно творческим особам.
Андрей Викторов

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