Интересная жизнь с Vera Star У Галкина* всё-таки конфискуют замок в деревне Грязь и всю имеющуюся в России недвижимость Судя по всему Галкин* и Пугачева все же лишаться своего замка в деревне Грязь и всего остального имеющегося имущества.
Для начала штраф в миллиард, а дальше посмотрим. Галкина* ждут тяжёлые времена?
Комментарии
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СА
Сергей Андросов
Никто ничего не снесет. Сделают или летнюю дачу для детей, и передадут в социалку,или просто детдом, или пансионат для престарелых. Там пол рублевки сбежавших и их к ногтю.
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2 час.
Александр Ляшенко
Момент истины! Или Россия в лице депутатов примет это Закон,ничего из него не выхолащивая,наоборот ужесточив.или народ получит плевок в лицо от негодяев-предателей и их покровителей в Думе!
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2 час.
николай ткаченко
Тварь конченная-этот галкин. Противно то, что он вел шоу с нашими детьми.
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1 час.
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