Эксперты обсудили итоги первого дня Веронского экономического форума

Основными темами обсуждения на открытии Веронского Евразийского экономического форума, который проходит в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) 5–6 декабря, стали расширение БРИКС, роль России на мировом энергорынке, а также избрание Дональда Трампа президентом США и грядущие в связи с этим изменения в мире.