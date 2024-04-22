Красноярцы составили антитоп-5 худших взрослых поликлиник города

В Красноярске много различных поликлиник для взрослых, но все ли хороши? NGS24.RU решил подглядеть отзывы горожан о медицинских учреждениях, которые они оставляют на сайтах электронных карт «2ГИС» и «Яндекс.
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